إضراب شامل يعم أرجاء الوطن تنديدًا بمجزرة نابلس

غزة/الضفة - وكالة الرأي:

عمّ الإضراب الشامل، اليوم الخميس، كافة محافظات الوطن استنكارًا وتنديدًا بالمجزرة التي ارتكبها الاحتلال في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة أمس الأربعاء.

واستشهد 10 مواطنين وأصيب العشرات، أمس، خلال اقتحام نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس، تخلله اشتباكات مسلحة عنيفة.

وكان الفصائل والقوى الوطنية أعلنت عن إضراب شامل اليوم تعبيراً عن غضب الشعب الفلسطيني واستنكاره للجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في نابلس، وحدادا على أرواح شهداء نابلس.

وطالبت الفصائل في بيان لها، أبناء شعبنا في كل مكان إلى التعبير عن الغضب والاستنكار لهذه الجريمة بالتحركات الشعبية والجماهيرية وتصعيد الاشتباك مع الاحتلال في كل مكان من الأرض فلسطين.