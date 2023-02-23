حماس: حرمان الأسرى من الرعاية الطبية إمعان في القتل البطيء

غزة-الرأي:

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن مصادقة "كنيست" الاحتلال بالقراءة الأولى على مشروع قانون يهدف إلى الحد والحرمان من تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسرى الفلسطينيين في سجونه، إمعانٌ في سياسة الإهمال الطبي المتعمَّد والقتل البطيء لهم.

وأكدت حركة حماس في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن قانون الاحتلال هو تعبير عن فاشيته ضد شعبنا، محذرةً من خطورة القانون العنصري الذي لن يرهب أسرانا ولن يفتّ في عضدهم.

ودعت المؤسسات الحقوقية والدولية إلى إدانة هذا القانون وغيره من القوانين الصهيونية المطبّقة بشكل قسري وتعسّفي على شعبنا، والمخالِفة لأبسط معايير وقوانين حقوق الإنسان.

كما دعت حماس للعمل على رفع شهاداتهم وتقاريرهم حول عنصرية وجرائم الاحتلال إلى المحاكم الدولية المختصّة انتصاراً لقيم الحرية والعدالة.