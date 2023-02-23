وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى: قررنا الاعتصام في ساحات السجون غداً وكالة الرأي الفلسطينية نادي الأسير: حالة توتر شديد تسود سجن عوفر وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام: مستمرون في ترسيخ العدالة وتعزيز الشراكة وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام ومساعد مدير الشرطة يعقدان جلسة حوارية هادفة وكالة الرأي الفلسطينية إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال ببلدة تقوع وكالة الرأي الفلسطينية حماس: حرمان الأسرى من الرعاية الطبية إمعان في القتل البطيء وكالة الرأي الفلسطينية حماس: بناء الاحتلال لوحدات استيطانية بالضفة تحدٍ للقانون الدولي وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: إتلاف 71 كرتونة تين مجفف لعدم صلاحيتها وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: مشروع منع تقديم العلاج للأسرى ضربة قاتلة للقوانين الدولية وكالة الرأي الفلسطينية "الاتصالات" تنظم ورشة عمل حول تحليل ورسم السياسات الحكومية
أخبار » الأخبار الفلسطينية

"معطى": 53 عملاَ مقاوماَ في الضفة والقدس خلال الـ24 ساعة الأخيرة

23 شباط / فبراير 2023 08:38

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - وكالة الرأي:

تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل 53 عملاً مقاوماً، أدت لوقوع 6 إصابات في صفوف الاحتلال.

ووفق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، فقد تم تسجيل 8 عمليات إطلاق نار، وتفجير 3 عبوات ناسفة، وإلقاء زجاجات حارقة، و4 عمليات تصدي للمستوطنين وتحطيم 3 مركبات له، واندلاع 34 نقطة مواجهة.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة في القدس كصور باهر والطور والعيساوية وأبو ديس وبيت اجزا، وسلوان والرام، وحاجز قلنديا الذي شهد عملية إطلاق نار صوب جنود الاحتلال.

وفي رام الله، اندلعت مواجهات في النبي صالح والبيرة ومعسكر عوفر، كما أطلق مقاومون النار صوب جنود الاحتلال في مستوطنة دوات وحاجز دوتان ومستوطنة حومش والحفيرة في جنين 

وأطلق مقاومون النار صوب الاحتلال على حاجز الطيبة بطولكرم، واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في كل من مصانع جيشوري والجدار الفاصل وبوابة نتساني عوز، وفي قلقيلية على الحاجز الجنوبي بلدة عزون التي تصدى فيها الفلسطينيون للمستوطنين وحطموا مركباتهم.

أما في نابلس، فاستهدف المقاومون جنود الاحتلال في مستوطنة شافي شمرون، واندلعت مواجهات في قريوت وحوارة، وتصدى الشبان للمستوطنين وحطموا مركباتهم في حوارة وزعترة التي أصيب فيها 4 مستوطنين.

وشهدت بيت لحم، إطلاق نار واندلاع مواجهات في بيت فجار، ومخيم عقبة جبر وعين السلطان في أريحا، بالإضافة إلى 

مخيم العروب وباب الزاوية وبيت عينون وخرسا وبيت أمر في الخليل، بينما تصدى المواطنون للمستوطنين وحطموا مركباتهم في مستوطنة كريات أربع في الخليل.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إعلاميون يدعون لدعم ومساندة الإذاعات المحلية لدورها المهم في تعزيز السلم الاهلي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟