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اندلاع مواجهات مع الاحتلال جنوب بيت لحم

23 شباط / فبراير 2023 09:36

الضفة المحتلة-الرأي:

اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال، مساء اليوم الخميس، في بلدة الخضر جنوب بيت لحم المحتلة.

وأكدت مصادر محلية، أن المواجهات تركزت في منطقة" التل" بالبلدة القديمة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

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