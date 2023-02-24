التظاهرات تعم المدن الفلسطينية تلبيةً لنداء "عرين الأسود"

شارك آلاف المواطنين في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، منتصف ليلة الخميس الجمعة، بتظاهرات تلبيةً لنداء مجموعة "عرين الأسود" بالنزول إلى الشوارع وسط التكبيرات.

ودعت مجموعة عرين الأسود، الجماهير إلى الخروج عن منتصف ليلة الخميس-الجمعة إلى الشوارع والميادين الرئيسية في مدن ومخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة، "لنسمع من به صمم بيعة أبناء هذا الشعب للدماء التي سالت".

وجاء في البيان: ""أبناء المقاومة يتجهزون في هذه الساعات لمعركة الرد السريع"، مشددة على أنها لا تريد "أي إساءة لأي من أبناء شعبنا، ولا أي احتكاك ولا أي هتاف مسيء إلا للاحتلال".

وعمت دعوات شبابية تطالب بالخروج على المفارق الرئيسية في محافظات قطاع غزة، في منطقة دوار النجمة برفح وعمارة جاسر بخانيونس، ودوار المدفع بدير البلح، ودوار النادي البريج، ودوار النصيرات والجندي المجهول بغزة، والترنس جباليا.

وانتشرت دعوات للانطلاق من مسجد أبو عبيدة في مخيم شعفاط إلى المواجهات مع قوات الاحتلال على الحاجز، ودعوات في رام الله وجنين ونابلس وطولكرم والخليل والقدس المحتلة، حيث لبى الشبان وكل فئات الشعب الفلسطيني الدعوة وخرجوا للشوارع والمفارق الرئيسية في المدن والمخيمات.