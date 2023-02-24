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الاحتلال يصادق على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية في الضفة والقدس

24 شباط / فبراير 2023 09:33

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صادق ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط والبناء الاستيطاني، الليلة الماضية، على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية بشكل نهائي في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وبحسب موقع صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن المجلس انعقد مساء أمس مرة أخرى، وصادق على بناء 4 آلاف وحدة جديدة، بعد أن كان صادق مساء الأربعاء على 3 آلاف.

ووفقًا للموقع، فإنه خلال اليومين الماضيين تم المصادقة على بناء 7287 وحدة، وهذا العدد هو الأكبر من حيث الوحدات السكنية الاستيطانية التي يتم المصادقة عليها خلال العامين الماضيين.

وبين أن بعض خطط البناء التي ستكون على طاولة المجلس، تتعلق بإعادة تأهيل البؤر الاستيطانية القائمة بأثر رجعي، بعد أن يتم شرعنتها وتحويلها لمستوطنات.

والمستوطنات التي من المتوقع أن تعزز بأكبر عدد من الوحدات الاستيطانية هي معاليه أدوميم قرب القدس (حوالي 1100 وحدة)، كوخاف يعقوب بالقرب من رام الله (حوالي 630 وحدة)، جفعات زئيف قرب القدس (حوالي 485 وحدة)، معاليه عاموس  قرب بيت لحم (حوالي 485 وحدة) وإيلعازر بالقرب من كفر عتصيون بين الخليل وبيت لحم (حوالي 430 وحدة).

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