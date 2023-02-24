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الأسرى يواصلون خطواتهم التصعيدية لليوم الحادي عشر على التوالي

24 شباط / فبراير 2023 09:46

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يواصل الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي خطواتهم التصعيدية وعصيانهم الجماعي، رفضًا لإجراءات الاحتلال التنكيلية بحقهم التي أقرها المتطرف "بن غفير".

وقرر الأسرى ارتداء ملابس الأسرى "الشاباص" أمس الخميس، واستمرار خطوة الاعتصام في ساحات السجون اليوم الجمعة تزامناً مع صلاة الجمعة.

وبدأ الأسرى خطواتهم الأولى بإغلاق الأقسام وعرقلة ما يسمى الفحص الأمني، وارتداء اللباس البني الذي تفرضه إدارة السجون، كرسالة لتصاعد المواجهة، واستعداد الأسرى لذلك.

وستتدرج خطوات الأسرى وصولاً إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، والمقرر في الأول من شهر رمضان المقبل.

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