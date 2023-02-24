جماهير غفيرة تشيع الشهيد جوابرة بالخليل

شيعت جماهير غفيرة، اليوم الجمعة 24 فبراير 2023، جثمان الشهيد الشرطي محمد إسماعيل جوابرة في مخيم العروب بمدينة الخليل.

وأكدت مصادر محلية، أن عملية تشييع الشهيد محمد جوابرة جاءت في جنازة عسكرية في مسقط رأسه بالخليل.

وكانت مصادر طبية في المستشفى الأهلي في الخليل أعلنت، فجر اليوم الجمعة، استشهاد الشاب محمد إسماعيل جوابرة (22 عاما)، متأثرا بجروح أصيب بها، أمس الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم العروب شمال الخليل.

وأوضحت المصادر الطبية ، أن الشهيد جوابرة أدخل للعناية المكثفة في المستشفى الأهلي بحالة حرجة للغاية جراء إصابته بالرصاص الحي في الرأس، ما أدى إلى تلف جزء كبير من الدماغ، وعملت الطواقم الطبية جاهدة لإنقاذ حياته إلا انه فارق الحياة متأثرا بجروحه.

وكان جوابرة، وهو ملازم في جهاز الشرطة، قد أصيب برصاص قناصة الاحتلال، أثناء مساعدته لجيرانه بالقرب من منزله في المخيم، حيث تعمد جنود الاحتلال إطلاق الرصاص الحي بكثافة صوب منازل المواطنين في المخيم.