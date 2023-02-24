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وقفة دعم للأسرى في سجون الاحتلال بطولكرم

24 شباط / فبراير 2023 03:53

وقفة تضامنية مع الاسرى
وقفة تضامنية مع الاسرى

الضفة المحتلة-الرأي:

شارك عشرات المواطنين في طولكرم، اليوم الجمعة، في وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال، في ظل الهجمة العدوانية التي تشنها إدارة السجون بحقهم.

وجاءت هذه الوقفة بدعوة من فصائل العمل الوطني، ونادي الأسير، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونظمت وسط ميدان جمال عبد الناصر بطولكرم، تنديدا بجرائم الاحتلال المستمرة والمتصاعدة بحق الأسرى وبحق شعبنا في نابلس والمدن الفلسطينية كافة.

يواصل الأسرى داخل سجون الاحتلال خطواتهم التصعيدية وعصيانهم الجماعي، رفضًا لإجراءات الاحتلال التنكيلية بحقهم التي أقرها المتطرف "بن غفير".

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