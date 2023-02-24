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الحركة الأسيرة: لا خيار لدينا إلا المواجهة المطلقة لحملة بن غفير

24 شباط / فبراير 2023 04:06

الداخل المحتل-الرأي:

أعلنت الحركة الأسيرة، أن حراكها لمواجهة حملة وزير الأمن "ايتمار بن غفير"، ضد الأسرى ومن خلفه حكومة الاحتلال مستمر ولا خيار لديها إلا المواجهة المطلقة.

وقالت الحركة الأسيرة: "إن قضيتنا الأساس ومطلبنا الجذري هو الحرية، وها نحن نطرق جدران زنازيننا ونعلي صوتنا، ونهيب بكم أن تعلوا صوتكم معنا في مطلبنا الأول، وهو تحريرنا وكسر قيودنا، فقد طال بنا الأسر، وثقل في معاصمنا القيد، وأنهكنا الانتظار"

ووجهت التحية والتقدير والامتنان لكل من ساندها ويساندها في حراكها المستمر المتصاعد، مؤكدة أهمية هذا الدور وحيويته في ترجيح كفة الأسرى في حرب الإرادات المستعرة.

ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال لليوم الحادي عشر على التوالي، خطواتهم النضالية (العصيان)، رفضا لإجراءات الوزير المتطرف بن غفير التي تهدف للتضييق عليهم، وفي هذا الإطار، نفذوا اليوم بعد صلاة الجمعة اعتصامات في ساحات السجون وفقا لقرار لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة.

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