نعيم: تصريحات مدير الأونروا حول الشهيد الأشقر تجاوز خطير

قال عضو قيادة حركة حماس في قطاع غزة باسم نعيم: "نرفض تصريحات مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (أونروا) في الضفة المحتلة آدم بوليكس حول استشهاد المواطن عبد العزيز الأشقر، 64 عامًا، أثناء اجتياح قوات الاحتلال قبل يومين لمدينة نابلس العزيزة، ونعتبرها تجاوزًا خطيرًا للدور المنوط بالأونروا وفق التفويض الممنوح لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخطيئة بحق الشهيد وأسرته وشعبنا الفلسطيني".

وردا على تصريحات المسؤول الأممي التي قال فيها إن الموطن عبد العزيز الأشقر موظف متقاعد بالأونروا كان بالمكان الخطأ والوقت الخطأ، تساءل نعيم: "هل وجود مواطنينا في بيوتهم وداخل مدنهم هو المكان الخطأ؟ هل وجود الاحتلال في مدننا وقرانا هو المكان الصحيح؟ هل مقاومة شعبنا للاحتلال في الزمان الخطأ؟".

وأكد نعيم ضرورة محاسبة المدير المذكور على خطيئته بحق الشهيد وأسرته وعدالة قضيتنا، وتجاوزه الخطير للتفويض الممنوح للأونروا، والإعلان عن النتائج بعد الاعتذار عما قام به موظفها.

وطالب نعيم وكالة الأونروا بإعادة النظر في سياساتها الحالية وادّعاء الحيادية، لأنه مخالف لدورها المكلفة به وفق التفويض الأممي.

وكان مدير شؤون الوكالهة في الضفة الغربية المحتلة آدم بوليكس غرّد على حسابه في "تويتر": "إن عبد العزيز الأشقر موظف متقاعد بالأونروا كان بالمكان الخطأ والوقت الخطأ وأنه وقع تبادل إطلاق نار بين المسلحين والجيش الإسرائيلي".