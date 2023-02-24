وكالة الرأي الفلسطينية الحركة الأسيرة: لا خيار لدينا إلا المواجهة المطلقة لحملة بن غفير وكالة الرأي الفلسطينية وقفة دعم للأسرى في سجون الاحتلال بطولكرم وكالة الرأي الفلسطينية أبو عسكر: المقاومة جاهزة للرد على العدوان وجميع وسائلها مشروعة وكالة الرأي الفلسطينية مساجد فلسطين تقيم صلاة الغائب على أرواح شهداء نابلس وكالة الرأي الفلسطينية 70 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية نقل الأسير "عاصف الرفاعي" إلى عيادة "سجن الرملة" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شابين من القدس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية 5 مباريات في دوري غزة اليوم الجمعة وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقيمون مقبرة على أراضي المواطنين في سلفيت وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل اليوم
أخبار » الأخبار الفلسطينية

نعيم: تصريحات مدير الأونروا حول الشهيد الأشقر تجاوز خطير

24 شباط / فبراير 2023 04:30

thumb
thumb

قال عضو قيادة حركة حماس في قطاع غزة باسم نعيم: "نرفض تصريحات مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (أونروا) في الضفة المحتلة آدم بوليكس حول استشهاد المواطن عبد العزيز الأشقر، 64 عامًا، أثناء اجتياح قوات الاحتلال قبل يومين لمدينة نابلس العزيزة، ونعتبرها تجاوزًا خطيرًا للدور المنوط بالأونروا وفق التفويض الممنوح لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخطيئة بحق الشهيد وأسرته وشعبنا الفلسطيني".

وردا على تصريحات المسؤول الأممي التي قال فيها إن الموطن عبد العزيز الأشقر موظف متقاعد بالأونروا كان بالمكان الخطأ والوقت الخطأ، تساءل نعيم: "هل وجود مواطنينا في بيوتهم وداخل مدنهم هو المكان الخطأ؟ هل وجود الاحتلال في مدننا وقرانا هو المكان الصحيح؟ هل مقاومة شعبنا للاحتلال في الزمان الخطأ؟".

وأكد نعيم ضرورة محاسبة المدير المذكور على خطيئته بحق الشهيد وأسرته وعدالة قضيتنا، وتجاوزه الخطير للتفويض الممنوح للأونروا، والإعلان عن النتائج بعد الاعتذار عما قام به موظفها.

وطالب نعيم وكالة الأونروا بإعادة النظر في سياساتها الحالية وادّعاء الحيادية، لأنه مخالف لدورها المكلفة به وفق التفويض الأممي.

وكان مدير شؤون الوكالهة في الضفة الغربية المحتلة آدم بوليكس غرّد على حسابه في "تويتر": "إن عبد العزيز الأشقر موظف متقاعد بالأونروا كان بالمكان الخطأ والوقت الخطأ وأنه وقع تبادل إطلاق نار بين المسلحين والجيش الإسرائيلي".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إعلاميون يدعون لدعم ومساندة الإذاعات المحلية لدورها المهم في تعزيز السلم الاهلي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟