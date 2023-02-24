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قناة عبرية تزعم: عقد قمة طارئة الأحد لتليين الموقف الفلسطيني لمنع التصعيد

24 شباط / فبراير 2023 08:59

مدينة العقبة الاردنية
مدينة العقبة الاردنية

الداخل المحتل-الرأي:

زعمت قناة "ريشت كان" العبرية، مساء الجمعة، أنه ستُعقد يوم الأحد المقبل، قمة طارئة في مدينة العقبة الأردنية، تقودها الولايات المتحدة بمشاركة الأردن ومصر وممثلين عن السلطة الفلسطينية وربما "الإسرائيليين".

وبحسب القناة، فإن هذه القمة ستبحث محاولة وقف التصعيد وحالة التوتر الأمني في الأراضي الفلسطينية قبل وخلال شهر رمضان المبارك بشكل خاص.

ووفق ادعاء القناة، فإن القمة هدفها محاولة تليين الموقف الفلسطيني وتقديم مخطط عملي لهم وإقناعهم بأن هناك فرصة للتغيير، مشيرةً إلى أن مثل هذه الخطوة بحاجة إلى خطوات إسرائيلية إيجابية وتقديم تنازلات لالفلسطينيين وهو الأمر الذي ليس من الواضح فيما إذا كان سيحدث مع التركيبة الحالية في حكومة بنيامين نتنياهو.

وتقول القناة، "إن مصر والأردن تتفهمان جيدًا أن التصعيد في شهر رمضان قد يؤثر عليهما ويزعزع استقرارهما، وهو ما يدفعهما إلى جانب الولايات المتحدة لعقد هذه القمة ومحاولة إنجاحها".

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