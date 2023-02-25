النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2470) السبت 25/2/2023

أخبار فلسطينية﻿

هنية يتعهد بعدم السماح بـ”إجهاض” انتفاضة الضفة.. وسرايا القدس: جرائم العدو تدفع لمزيد من العمل الجهادي

مطالبات بإقالة مدير “الأونروا” في الضفة بعد تعليقه على مجزرة نابلس: شهيدنا ليس في المكان الخطأ.. بل الاحتلال

اشتية يدعو للضغط على "إسرائيل" لوقف اقتطاعات المقاصة والعقوبات الجماعية

أخبار إسرائيلية

استطلاع جديد: نتنياهو سيخسر الحكم في حال إجراء انتخابات الآن

قناة عبرية: قمة طارئة الأحد لمحاولة تليين الموقف الفلسطيني لمنع التصعيد قبل شهر رمضان

معاريف: سيكون من الصعب إيقاف التصعيد مع غزة والمواجهة باتت قريبة

بن غفير يحصل على 9 مليارات شيكل لمحاربة الفلسطينيين

اخبار دولية

عدد قتلى زلزال تركيا وسوريا يتجاوز 50 ألفاً

تحذير جيمي كارتر: من دون سلام على إسرائيل مواجهة تهمة 'الفصل العنصري'

أخبار عربية

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الصحف العربية

القدس العربي

إصابة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في غزة- (صور وفيديو)

تشييع جثمان شهيد في الخليل.. وإصابة العشرات في مواجهات مع الاحتلال والمستوطنين

تظاهرات بغزة وفاء لشهداء نابلس ودعما للأسرى

جماهير حاشدة تلبي نداء “عرين الأسود” بالخروج منتصف الليل.. وبيان للمجموعة ينتقد لأول مرة مسؤولين في السلطة الفلسطينية

الأسرى يواصلون معركة “العصيان” رفضا لعقوبات بن غفير.. وخضر عدنان يصل اليوم الـ20 في الإضراب

الشرق الأوسط

100 ألف فلسطيني في مسيرات احتجاج على «القتل الجماعي» بنابلس

الشروق المصرية

لجنة أممية تطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني

إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق غزة

الحركة الأسيرة بسجون الاحتلال: حراكنا مستمر ولا خيار لدينا إلا المواجهة

اشتباكات بين الفلسطينيين والاحتلال الاسرائيلي في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي يقمع مسيرة تطالب باسترداد أراض استولى عليها مستوطنون في شرق رام الله

إصابة عضو بثوري فتح بقنبلة صوت في وجهه خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بالخليل

الفلسطينيون يقيمون صلاة الغائب على أرواح شهداء مجزرة نابلس

الغد الأردنية

الشرق القطرية

" إقبال كبير على الانضمام إلى "عرين الأسود"

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

صور|| التحدي يتصاعد في نابلس بعد عملية الجيش الإسرائيلي الأخيرة

محدث|| الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من جنين وقلقيلية وأريحا

إصابة 7 مواطنين بحادث دعس في أريحا

معاناة شديدة يواجهها المواطنون في "فقوعة" بفعل إخطارات الهدم

الحياة الجديدة

إصابات واعتقالات خلال اعتداءات للاحتلال ومستوطنيه في الضفة

تشييع جثمان الشهيد محمد جوابرة في مخيم العروب

نقل الأسير المريض بالسرطان عاصف الرفاعي إلى عيادة "سجن الرملة"

جريدة الأيام

الاستيطان: 212 وحدة في التلة الفرنسية والإعداد لبناء 3412 أخرى في "إي واحد"

مواجهات وإصابات خلال قمع مسيرات الجمعة تنديداً بجرائم الاحتلال ومستوطنيه...

استشهاد شاب من جهاز الشرطة أصيب في مواجهات مخيم العروب

التحدي يتصاعد في نابلس بعد المجزرة

الأسرى ينظّمون اعتصاماً في ساحات السجون ضمن خطواتهم النضالية

تظاهرة في حي الشيخ جراح: حياة الفلسطينيين مهمة ولا للاحتلال

وكالة صفا

في الذكرى الـ 29 لمجزرة المسجد الإبراهيمي

التهويد حماس: محاولات والتزوير لن تغير الحقائق ولن تكسر إرادة شعبنا

سرايا القدس : رسالة المقاومة فجر الخميس تؤكد جاهزتها ووحدة موقفها

وكالة الراي الفلسطينية

فلسطين اليوم

سيّر المقاومة والتضحية

حاجز مقاومون يستهدفون "جبارة" جنوب طولكرم بوابل كثيف من الرصاص

سما نيوز

صحيفة عبرية : التصعيد مع غزة بات قريباً

استهداف عدة مواقع عسكرية للاحتلال في الضفة

تقرير: الأردن يستضيف الأحد اجتماعا فلسطينيا إسرائيليا بقيادة الولايات المتحدة

فرانس برس: التحدي يتصاعد في نابلس بعد عملية الجيش الإسرائيلي الأخيرة

مقاومون يستهدفون حاجز "جبارة" جنوب طولكرم بوابل كثيف من الرصاص

عرب 48

نصرةً للأسرى: إطلاق حمام زاجل في سماء غزة

الضفة: استهداف حواجز عسكرية للاحتلال و"عرين الأسود" تؤكد وقوع إصابتين

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

ý 25 شباط (فبراير)

ý 2002م هجوم مسلح على محطة الحافلات في مدينة القدس عند النبي يعقوب قام بها الاستشهادي رامي محمد محمود من كتائب الأقصى، مما أدى إلى مقتل شرطي وإصابة 3 أفراد شرطة و9 أشخاص.

ý 1996م عمليتان استشهاديتان في مدينتي القدس والمجدل بينهما دقائق وقد تبنت هاتين العمليتين كتائب الشهيد عز الدين القسام التابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس وقد أسفرتا عن مقتل 27 إسرائيلياً وإصابة العشرات بجروح.

ý 1994م اقتحم باروخ غولدشتاين وهو طبيب صهيوني يهودي حاقد من مستوطنة كريات أربع الجاثمة على أرض مدينة الخليل المحتلة؛ اقتحم ساحة إسحاق بالحرم الإبراهيمي عند الخامسة صباحاً، وأطلق 188 رصاصة على المصلين أثناء صلاة الفجر فقتل 35 وجرح 135 قبل أن يقتله المصلون الفلسطينيون، اعتبره المتطرفون اليهود بطلاً قومياً وأقاموا له نصباً تذكاريا كبيرا في مستعمرة كريات أربع، ويقومون بالحج إليه لأداء الطقوس الدينية وأداء القسم للسير على نهجه.

ý 1980م وفاة الأستاذ أحمد الشقيري وأول رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولد في تبنين بجنوب لبنان حيث كان والده الشيخ أسعد منفياً هناك.

ý 1946م عصابات يهودية مسلحة تهاجم معسكرات جيش الانتداب البريطاني في فلسطين، وتدمر عشرين طائرة من نوع هليفاكس.