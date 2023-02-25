"كلية مجتمع الأقصى "تنفذ مبادرة اجتماعية لرسم جداريات فنية بحديقة نماء

نفذ فريق من طلبة كلية مجتمع الأقصى للدراسات المتوسطة – قسم العلوم التكنولوجية مبادرة اجتماعية تتضمن رسم جداريات فنية في حديقة نماء الترفيهية ضمن النشاطات اللامنهجية التي تهدف لخدمة المجتمع المحلي.

بدوره، أكد د. عبد الناصر ريان عميد الكلية أهمية دور المبادرات المجتمعية في خدمة المجتمع، ونشر ثقافة العمل التطوعي، بالإضافة إلى تنمية مهارات الشخصية للطالب الجامعي.

وأبدى د. ريان حرص كليته للتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع في تنفيذ الأنشطة اللامنهجية لتعزيز الطاقة الايجابية وتنمية الحس الوطني لدى الطلبة.

من ناحيته ؛ أوضح د. أحمد أبو الكأس الفنان التشكيلي المحاضر في القسم والقائم على الفكرة أن هذه المبادرة تأتي ضمن النشاطات اللامنهجية التي ينظمها القسم في الكلية من أجل تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي ولنشر ثقافة العمل الطوعي والمجتمعي الهادف البناء، بالإضافة الى تنمية المهارات والمواهب لدى الطلبة المبدعين والموهوبين.

وأشار د. أبو الكأس إلى أن رسم الجداريات يعزز القيم الجمالية ويترك في المكان بصمة جميلة تساهم في الارتقاء بالمظهر الجمالي في الحديقة وإدخال البهجة والسرور على قلوب الزائرين.

من جهته؛ شكر أ. حسن مسعود مدير الحديقة كلية مجتمع الأقصى على تعاونها في تنفيذ المبادرة، وخدمة مؤسسات المجتمع المحلي.مشيدا بدور طالبات تخصص الوسائط المتعددة في إنجاح المبادرة وتجديد رسم الجداريات التي أحيت المنظر الجمالي للحديقة وساهمت في بث الروح في المكان ورسم البسمة وتعزيز الطاقة الإيجابية عند مختلف أفراد المجتمع.

كما عبرت الطالبات المشاركات عن سعادتهن بالمشاركة في فعاليات رسم جداريات حديقة نماء الترفيهية، التي ساهمت في تعزيز روح ومبدأ العمل التطوعي لديهم وإتاحة الفرصة لهن لإسعاد غيرهم.