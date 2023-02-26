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الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة حتى الأربعاء

26 شباط / فبراير 2023 08:17

رام الله – وكالة الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية ان يكون الجو اليوم الأحد، لطيفاً ومعتدلاً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو صافيا بوجه عام والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين، يكون الجو لطيفاً ومعتدلاً ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من المعدل السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء، يستمر الجو لطيفاً ومعتدلاً بشكل عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويستمر الجو يوم الأربعاء المقبل، لطيفاً ومعتدلاً ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج

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