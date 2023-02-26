وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
عاجل |
26 شباط / فبراير 2023 08:21
غزة – وكالة الرأي:
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل "الإسرائيلي" اليوم الأحد في أسواق فلسطين على النحو التالي:
سعر صرف الدولار: 3.67 شيكل
سعر صرف الدينار: 5:17 شيكل
سعر صرف اليورو: 3.88 شيكل
سعر صرف الجنيه: 0.12 شيكل
"كلية مجتمع الأقصى "تنفذ مبادرة اجتماعية لرسم جداريات فنية بحديقة نماء
09:55عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
08:47رفض فلسطيني واسع لمشاركة السلطة في اجتماع العقبة
09:31ريال مدريد يسقط في كمين أتلتيكو ويمنح هدية ثمينة لبرشلونة
08:31وزارة الأسرى: خطوات الأسرى ستشهد تصعيدًا هذا الأسبوع
09:14بعد ساعات من ترحيل رئيسه للسجن.. الزمالك يتلقى ضربة جديدة
كافية
بحاجة إلى تعزيز
جميع الحقوق محفوظة لوكالة الرأي الفلسطينية - 2015