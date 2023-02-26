وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 3 إصابات في 8 حـوادث سـير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية بعد ساعات من ترحيل رئيسه للسجن.. الزمالك يتلقى ضربة جديدة وكالة الرأي الفلسطينية شاهد.. رونالدو يسجل "هاتريك" في شوط واحد وكالة الرأي الفلسطينية لص يسرق مالاً ويذبح عجلأ و 10 دجاجات ليوزع اللحم بالمجان وكالة الرأي الفلسطينية مهددة بالانقراض.. أسماك نادرة تمشي ولا تسبح وكالة الرأي الفلسطينية لليوم الثالث عشر .. الأسرى يواصلون العصيان ضد إدارة سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية نابلس: الاحتلال يقتحم مدرسة ويزيل العلم الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية ما الذي يحدث لأجسامنا عندما لا نتناول وجبة الإفطار؟ وكالة الرأي الفلسطينية "لانسيت" تنشر نتائج دراسة تربط بين تلوث الهواء وهشاشة العظام وكالة الرأي الفلسطينية رفض فلسطيني واسع لمشاركة السلطة في اجتماع العقبة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

إصابتان برصاص الاحتلال غرب رام الله

26 شباط / فبراير 2023 08:36

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - وكالة الرأي:

أصيب فتيان، الليلة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله. 

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب فتيين قرب قرية بيت سيرا غرب رام الله، واعتقلت أحدهما، وهو الفتى محمد ياسر حمدان (17 عاما)، حيث أصيب في الأطراف السفلية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كلية مجتمع الأقصى "تنفذ مبادرة اجتماعية لرسم جداريات فنية بحديقة نماء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟