إصابتان برصاص الاحتلال غرب رام الله

رام الله - وكالة الرأي:

أصيب فتيان، الليلة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب فتيين قرب قرية بيت سيرا غرب رام الله، واعتقلت أحدهما، وهو الفتى محمد ياسر حمدان (17 عاما)، حيث أصيب في الأطراف السفلية.