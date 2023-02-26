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تصميم كريم من بروتينات العنكبوت ودودة القز لمعالجة البشرة

26 شباط / فبراير 2023 08:43

تصميم كريم من بروتينات العنكبوت ودودة القز لمعالجة البشرة
تصميم كريم من بروتينات العنكبوت ودودة القز لمعالجة البشرة

قال مصدر في منصة المبادرة التكنولوجية الوطنية، إن "شركة ناشئة لطلاب من بطرسبورغ، صممت كريم من بروتينات نسيج العنكبوت لمعالجة البشرة وتجديد شبابها".   

وأضاف المصدر: "قامت شركة SilkIns الناشئة من جامعة ITMO البحثية في بطرسبورغ، بتصميم بروتينات من شبكة العنكبوت التي تتم إضافتها إلى الكريمات المستخدمة في معالجة الجروح وإزالة عيوب الجلد وحب الشباب عن طريق تحفيز العمليات داخل الخلايا، وكل ذلك في غضون أسبوع إلى أسبوعين.

ووفقا للمصدر، في أساس المستحضر الطبي الجديد، بروتين يتم الحصول عليه من حرير عنكبوت الرتيلاء ودودة القز. وتعطي هذه الحشرات مادة خاصة متميزة يمكن الحصول منها عند  المعالجة الصحيحة على خليط غير متجانس يستخدم لتحضير الكريم لاحقا.


ويؤكد المصدر على أن المستحضر العلاجي الجديد يساعد في تسريع عمليات تجديد خلايا بشرة الوجه، وهو يعالج كذلك الجروح والحروق ويزيل البقع العمرية ويجدد لون البشرة في غضون أسبوعين.

المصدر: نوفوستي

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