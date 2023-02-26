وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 3 إصابات في 8 حـوادث سـير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية بعد ساعات من ترحيل رئيسه للسجن.. الزمالك يتلقى ضربة جديدة وكالة الرأي الفلسطينية شاهد.. رونالدو يسجل "هاتريك" في شوط واحد وكالة الرأي الفلسطينية لص يسرق مالاً ويذبح عجلأ و 10 دجاجات ليوزع اللحم بالمجان وكالة الرأي الفلسطينية مهددة بالانقراض.. أسماك نادرة تمشي ولا تسبح وكالة الرأي الفلسطينية لليوم الثالث عشر .. الأسرى يواصلون العصيان ضد إدارة سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية نابلس: الاحتلال يقتحم مدرسة ويزيل العلم الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية ما الذي يحدث لأجسامنا عندما لا نتناول وجبة الإفطار؟ وكالة الرأي الفلسطينية "لانسيت" تنشر نتائج دراسة تربط بين تلوث الهواء وهشاشة العظام وكالة الرأي الفلسطينية رفض فلسطيني واسع لمشاركة السلطة في اجتماع العقبة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

رفض فلسطيني واسع لمشاركة السلطة في اجتماع العقبة

26 شباط / فبراير 2023 08:47

غزةوكالة الرأي:

أعربت فصائل وقوى وحراكات شبابية وقطاعات مجتمعية واسعة، عن رفضها وغضبها لمشاركة السلطة الفلسطينية في الاجتماع الأمني السياسي الذي من المقرر أن ينطلق اليوم الأحد في مدينة العقبة الأردنية

ويشارك في الاجتماع إلى جانب السلطة كلا من: الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والأردن، بهدف الوصول إلى "فترة تهدئة واجراءات بناء ثقة".

واستنكرت فصائل المقاومة توجه وفد من المتنفذين في السلطة الفلسطينية للمشاركة في الاجتماع الأمني المزمع عقده في مدينة "العقبة"، واعتبرت ذلك طعنة جديدة في خاصرة شعبنا وتضحياته وخيانة لدماء الشهداء.

وقالت الفصائل في بيان وصل "الرأي" إن مشاركة طرف فلسطيني وأطراف عربية أخرى في هكذا لقاء لن تجلب لهم إلا الخزي والعار، كونهم شركاء في الجهود الدولية والإسرائيلية للالتفاف على إرادة الفلسطينيين والقضاء على مقاومتهم المشروعة.

بدورها، دعت حراكات شبابية ومؤسسات وهيئات شعبية للتظاهر في أرجاء فلسطين، ضد القمة التطبيعية، بالتزامن مع انطلاقها.

وكانت مسيرات جماهيرية خرجت في عدة مدن بقطاع غزة والضفة الغربية، رفضاً وتنديداً لهذا الاجتماع.

وهتف المشاركون في مسيرة بجنين ضد السلطة، وطالبوها بعدد حضور الاجتماع، معتبرين أنه يهدف إلى إنهاء الحالة الثورية التي تشهدها الضفة الغربية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كلية مجتمع الأقصى "تنفذ مبادرة اجتماعية لرسم جداريات فنية بحديقة نماء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟