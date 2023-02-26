رفض فلسطيني واسع لمشاركة السلطة في اجتماع العقبة

غزة – وكالة الرأي:

أعربت فصائل وقوى وحراكات شبابية وقطاعات مجتمعية واسعة، عن رفضها وغضبها لمشاركة السلطة الفلسطينية في الاجتماع الأمني السياسي الذي من المقرر أن ينطلق اليوم الأحد في مدينة العقبة الأردنية

ويشارك في الاجتماع إلى جانب السلطة كلا من: الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والأردن، بهدف الوصول إلى "فترة تهدئة واجراءات بناء ثقة".

واستنكرت فصائل المقاومة توجه وفد من المتنفذين في السلطة الفلسطينية للمشاركة في الاجتماع الأمني المزمع عقده في مدينة "العقبة"، واعتبرت ذلك طعنة جديدة في خاصرة شعبنا وتضحياته وخيانة لدماء الشهداء.

وقالت الفصائل في بيان وصل "الرأي" إن مشاركة طرف فلسطيني وأطراف عربية أخرى في هكذا لقاء لن تجلب لهم إلا الخزي والعار، كونهم شركاء في الجهود الدولية والإسرائيلية للالتفاف على إرادة الفلسطينيين والقضاء على مقاومتهم المشروعة.

بدورها، دعت حراكات شبابية ومؤسسات وهيئات شعبية للتظاهر في أرجاء فلسطين، ضد القمة التطبيعية، بالتزامن مع انطلاقها.

وكانت مسيرات جماهيرية خرجت في عدة مدن بقطاع غزة والضفة الغربية، رفضاً وتنديداً لهذا الاجتماع.

وهتف المشاركون في مسيرة بجنين ضد السلطة، وطالبوها بعدد حضور الاجتماع، معتبرين أنه يهدف إلى إنهاء الحالة الثورية التي تشهدها الضفة الغربية.