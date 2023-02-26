هنية: المقاومة لن تتأثر بنتائج قمة العقبة وستواصل التحرك

الدوحة – وكالة الرأي:

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن المقاومة لن تتأثر بنتائج قمة العقبة المنعقدة اليوم بالأردن، مشددا على أنها ستواصل العمل والتحرك والصمود من أجل تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال.

وقال هنية خلال تلقيه اتصالا هاتفيا من مستشار المرشد الأعلى للثورة الإيرانية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، ظهر اليوم الأحد: "نحن ندرك جيداً بأن العدو أمام مأزق استراتيجي لن تنقذه منه مثل هذه اللقاءات".

وأضاف: "نحن أمام مرحلة جديدة من المواجهة مع الاحتلال الصهيوني، والمقاومة اليوم روح تسري في أوساط الشباب الفلسطيني الذي يشكل الخندق المتقدم للأمة في الدفاع عن القدس والمقدسات في فلسطين، ونحن متأكدون بل على يقين من نصر الله سبحانه وتعالى".

وتابع هنية: "نحن نتابع مؤتمر القمة وندرك أن الانتفاضة المتصاعدة في الضفة شكلت أزمة ومأزقًا للعدو غير قادر على مواجهتها"، مشيرًا إلى "أن عشرات الشبان والكتائب المجاهدة المنتشرة في ربوع الضفة الغربية تقاوم الاحتلال اليوم، لذلك تهرع الإدارة الأمريكية بالضغط على الأطراف من أجل إنقاذ العدو الإسرائيلي من مأزقه".

وأكد أن الموقف الفلسطيني العام هو رفض هذا الاجتماع وهذه القمة، مشددا على أن السلطة لا تعبّر عن إرادة وضمير الشعب الفلسطيني من خلال هذه المشاركة.

بدوره، بارك ولايتي خلال الاتصال للشعب الفلسطيني ومقاومته النجاحات والانتصارات الميدانية التي تحققها المقاومة في مواجهة الاحتلال الصهيوني، مشيدًا بما تمثله المقاومة والمجاهدون في فلسطين للأمة الإسلامية وقال: "هذه مسيرة تتكلل بالنصر الذي هو أقرب مما يتصوره الكثيرون".

واعتبر ولايتي، مؤتمر العقبة الذي يعقد اليوم دليل على مأزق الاحتلال الصهيوني الذي يحاول الخروج منه بمثل هذه الاجتماعات، مضيفًا "هذه اللقاءات لن تؤثر على الشعب الفلسطيني ومقاومته، بل إن الدول والحركات والتجمعات الإسلامية التي تدعم فلسطين ومقاومتها في ازدياد خاصة في محور المقاومة".