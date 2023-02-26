فصائل المقاومة تبارك عملية إطلاق النار في حوارة

غزة - وكالة الرأي :

باركت فصائل المقاومة الفلسطينية عملية إطلاق النار التي وقعت في بلدة حوارة بمدينة نابلس، وقتل فيها مستوطنان.

وقالت حركة "حماس" في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن العملية رسالة للاحتلال بأن دماء شهدائنا لا تذهب هدرًا، وأن شعبنا قادر على رد العدوان، ولا تزيده مجازر الاحتلال إلا تمسكًا بأرضه وبالمقاومة سبيلاً للتحرير والعودة.

وأكدت الحركة أن هذه العملية رد طبيعي على جرائم الاحتلال والتي كان آخرها مجزرة نابلس التي راح ضحيتها 11 شهيدًا بينهم أطفال ومسنون.

وأرسلت حماس التحية إلى بطل عملية حوارة وأهلنا الصامدين في نابلس، مؤكدة دعمها لمقاومينا الأبطال لمواصلة استهداف قوات الاحتلال ومستوطنيه والانتقام لدماء الشهداء، ودعت أبناء شعبنا في كل المناطق لمساندة المقاومة وحماية ظهرها.

بدورها باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين العملية البطولية وسط بلدة حوارة بنابلس والتي أدت لمقتل مستوطنين.

وأكدت أن هذه العملية جاءت وفاءً لوعد المقاومة بالثأر لدماء قادة سرايا القدس محمد الجنيدي وحسام اسليم، ورداً طبيعياً ومشروعاً على جرائم الاحتلال التي تصاعدت بحق شعبنا، وتبعث برسالة قوية إلى اجتماع قمة العقبة الأمني أن مقاومتنا حاضرة رغم حجم المؤامرة.

وشددت أن هذه العملية المباركة جاءت استجابة ميدانية وسريعة لنداء الواجب، وتأكيداً على حيوية شعبنا ومقاومتنا للرد على جرائم الاحتلال البشعة، وليعلم العدو أنه لا أمان له ولا لمستوطنيه طالما استمر العدوان بحق أرضنا وشعبنا والمقدسات.

كذلك أشادت الجبهةُ الشعبيةُ لتحرير فلسطين، بالعملية وأكدت أنها تشكّل ردًّا حقيقيًّا على "قمة الانهزام" في العقبة الأردنيّة، التي جاءت لمحاولة إخماد انتفاضة شعبنا وعنفوانها المتصاعد.

وشدّدت الشعبيّة على أنّ هذه العملية نوعيّةٌ بامتياز من حيث توقيتها ودلالاتها وطريقة تنفيذها والرسائل الكبيرة الموجّهة من خلالها؛ فقد جاءت مؤكّدةً أنّ شعبنا لن يعدم الوسيلة، ويرفض الاحتلال وكل المؤامرات والمشاريع المشبوهة التي تحاك من أجل الانقضاض على الحقوق والأرض الفلسطينيّة.

وأشارت الشعبيّة إلى أنّ شعبنا مستمرٌّ، ويواصل درب النضال الشاق والطويل والمعمّد بالتضحيات على طريق دحر الاحتلال، وهذه العملية تأتي أيضًا رسالةً إلى القيادات المتنفّذة في السلطة الفلسطينيّة بأن ترتقي إلى مستوى تضحيات شعبنا والابتعاد عن مسارات ما يُسمى "السلام والتسويّة".

أيضاً باركت حركة المقاومة الشعبية العملية وقالت إنها "تأتي ردًا أوليًا على جريمة العدو ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في مدينة نابلس الأسبوع الماضي".

ودعت "رجال المقاومة الأشاوس في ضفة العز والإباء، إلى تصعيد العمل المقاوم ومواجهة الاحتلال بكل السبل والوسائل المتاحة".

وباركت لجان المقاومة العملية، مؤكدة أنها، "رد طبيعي وفعلي على جرائم العدو الصهيوني ومجازره المتصاعدة بحق أبناء شعبنا والتي آخرها مجزرة نابلس قبل أيام والتي ارتقى بها أكثر من 12 شهيدًا".

وقالت "إن عملية حوارة تؤكد أن كل المؤامرات والمخططات والمؤتمرات الصهيوأمريكية الهادفة لوأد المقاومة والثورة ستفشل ولن تستطيع إطفاء جذوة المقاومة المتقدة والملتهبة".

وقتل مستوطنان، ظهر اليوم في عملية إطلاق نار ببلدة حوارة جنوبي نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.