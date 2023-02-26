الاحتلال يتسبب بإحراق جرافة لأحد المزارعين جنوب جنين

جنين – وكالة الرأي:

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، على جرافة تعود لأحد الموطنين في بلدة عرابة جنوب جنين، وتسببت بإحراقها، ومنعت مواطنين من استصلاح أرضهم، في تلك المنطقة.

وذكر نائب رئيس بلدية عرابة فراس الحاج لمصادر محلية، أن قوات الاحتلال استولت على جرافة من نوع كسارة متنقلة، أثناء عملها في أرض زراعية تعود للمواطن غسان يوسف العارضة، واحترقت الجرافة أثناء قيام الاحتلال بالاستيلاء عليها بعد انزلاقها في منطقة جبلية، وعملت طواقم الدفاع المدني على إخماد النيران.

يذكر أن سلطات الاحتلال كانت قبل أيام منعت بلدية يعبد من شق طريق زراعي، واستولت على جرافة واحتجزت سائقها في "حي امريحة"، كما استولت على جرافة ثانية بالقرب من محطة محروقات، وقبل أسبوع منعت مواطنا من عرابة من استصلاح أرضه، وتحاول التضييق على المواطنين في المنطقة الواقعة شمال غرب بلدة يعبد.