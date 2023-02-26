إصابة مواطن وحرق منزل بهجمات للمستوطنين في نابلس

نابلس – وكالة الرأي :

أصيب مواطن ظهر اليوم الأحد، خلال سلسلة هجمات نفذها مستوطنون في بلدة حوارة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك في أعقاب عملية إطلاق النار التي قتل فيها مستوطنان.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن مواطنا أصيب بعدة طعنات نتيجة اعتداء المستوطنين عليه وتم نقله إلى مركز طوارئ ابن سينا.

كذلك أفادت مصادر محلية بأن المستوطنين هاجموا عددًا من المنازل بالقرب من متنزهاً في حوارة وأحرقوا مركبة في البلدة، فيما هاجمت مجموعة أخرى بلدة بورين.

وأشارت إلى المستوطنين قاموا بإحراق منزل قيد الإنشاء، وحطموا عدة منازل وبركس واعتدوا على مواطنين.