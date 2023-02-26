مستوطنون يهاجمون قرية عصيرة القبلية

هاجم مستوطنون، مساء اليوم، قرية عصيرة القبلية، جنوب نابلس.
وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين هاجموا الجهة الجنوبية من القرية، بحماية جيش الاحتلال، وسط اندلاع مواجهات وإطلاق الرصاص والغاز السام المسيل للدموع.
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26 شباط / فبراير 2023 05:43
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17:43مستوطنون يهاجمون قرية عصيرة القبلية