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مستوطنون يهاجمون قرية عصيرة القبلية

26 شباط / فبراير 2023 05:43

أرشيف
أرشيف

نابلس - وكالة الرأي:

هاجم مستوطنون، مساء اليوم، قرية عصيرة القبلية، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين هاجموا الجهة الجنوبية من القرية، بحماية جيش الاحتلال، وسط اندلاع مواجهات وإطلاق الرصاص والغاز السام المسيل للدموع.

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