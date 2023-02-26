مستوطنون يهاجمون قرية عصيرة القبلية

نابلس - وكالة الرأي:

هاجم مستوطنون، مساء اليوم، قرية عصيرة القبلية، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين هاجموا الجهة الجنوبية من القرية، بحماية جيش الاحتلال، وسط اندلاع مواجهات وإطلاق الرصاص والغاز السام المسيل للدموع.