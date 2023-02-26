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الاحتلال يعتقل 3 شبان على مدخل النبي صالح برام الله

26 شباط / فبراير 2023 05:46

نابلس - وكالة الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، ثلاثة شبان على مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، فيما اعتدى مستوطنون على عدد من المواطنين.

وأفادت مصادر أمنية، لـمصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان، هم: أحمد محمد طه (25 عاما)، وعباس أحمد فريد (27 عاما) من بيت ريما بعد الاعتداء عليهما، وأحمد محمد العاصي، بعد أن نصبت حاجزا عسكريا على مدخل القرية ودققت في هويات المواطنين وفتشت مركباتهم.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال أغلقوا البوابة المقامة على مدخل القرية واحتجزوا عشرات المركبات، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

وأشارت إلى أن مجموعة من المستوطنين اعتدت على أربعة مواطنين بالحجارة والضرب، قرب خربة أبو فلاح، شمال شرق رام الله.

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