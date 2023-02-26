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الهلال الأحمر: 98 إصابة جراء اعتداءات المستوطنين في حوارة

26 شباط / فبراير 2023 08:10

اعتداءات للمستوطنين
اعتداءات للمستوطنين

نابلس - وكالة الرأي :

قالت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنها تعاملت مع 98 إصابة جراء اعتداءات المستوطنين على المواطنين في بلدة حوارة بمدينة نابلس.

 وذكرت الجمعية في إحصائيات وصلت "وكالة الرأي" مساء اليوم الأحد، أن أحد الإصابات كان طعناً، وأخرى اعتداء بقطعة من الحديد على أحد المواطنين.

كذلك أوضحت أنها تعاملت حالة اغماء لمريض سكري، و95حالة اختناق بالغاز في بلدة حوارة.

وأشارت إلى منع قوات الاحتلال طواقم الهلال الأحمر، من الدخول الى منطقة حوارة، حيث قامت بالاعتداء على 3سيارات اسعاف واحدة منهم تابعة للهلال وتسببت بأضرار بالهيكل.

ولفتت إلى أن جنود الاحتلال يمنعون كذلك سيارة إسعاف الهلال من الوصول إلى منزل به حالات اختناق في حوارة.

وشن قطعان المستوطنين المتطرفين هجمات على المواطنين في ومنازلهم وممتلكاتهم في بلدة حواة في نابلس، عقب عملية إطلاق النار التي قتل فيها مستوطنين ظهر اليوم.

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