حماس تحذر الاحتلال من مغبّة إطلاق مستوطنيه ضدّ شعبنا في الضفة

غزة - وكالة الرأي :

حذّر الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم قادة الاحتلال وحكومته الفاشية من مغبّة وتداعيات إطلاق يد مستوطنيه المجرمة ضدّ أبناء شعبنا في بلدة حوارة وعصيرة القبلية في الضفة الغربية المحتلة، بالعربدة والإجرام وحرق منازل الأهالي الآمنين.

وأكّد قاسم اليوم الأحد في تصريح صحفي وصل " وكالة الرأي" أنَّ إرهاب الاحتلال وإجرام مستوطنيه ما هو إلاّ تعبيرٌ عن حالة الذعر والخوف التي تسيطر عليهم بفعل صمود شعبنا وبطولة شبابنا الثائر في عموم الضفة المحتلة.

ودعا أبناء شعبنا البطل في بلدة حوارة وعصيرة القبلية ومحيطهما وعموم أهلنا في الضفة المحتلة إلى هبّة تضامنية عاجلة وتشكيل حالة إسناد ودعم، تحمي بيوت المواطنين وممتلكاتهم، وتتصدّى لإجرام وعربدة المستوطنين.

وشدد على أن حكومة الاحتلال الفاشية والمتطرّفين الصهاينة لن يردعهم إلا المزيد من تصعيد المقاومة الشاملة، حتى دحرهم عن مقدساتنا وأرضنا التاريخية.