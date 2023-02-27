لصوص يسرقون سماعات الأذن من الضحايا

سرق فريق متجول من قطاع الطرق يستقلون دراجات نارية صغيرة، سماعات أذن "آبل" من رؤوس 21 شخصا على الأقل في مدينة نيويورك الأمريكية.

وبدأت السرقات في 28 يناير، وشارك عادة أربعة في هذه السرقات، أشخاص على دراجتين صغيرتين يفاجئون الضحايا من الخلف، بانتزاع سماعاتهم من طراز "آبل إيربودز ماكس ويفرون"، التي تباع حاليا مقابل 549 دولارا أمريكيا للقطعة الواحدة.

وهز سارقوا الأجهزة الصوتية جميع أنحاء مانهاتن بما في ذلك حادث في الحديقة المركزية، حيث تتراوح أعمار الضحايا بين 18 و41 عاما.

وحدث العدد الأكبر من السرقات في منتصف وما بعد الظهيرة. سرقت خمس سماعات في 8 فبراير، وثماني في 18 فبراير. ما زال اللصوص طلقاء، ولم تحدث أية اعتقالات.

وقد نشرت الشرطة هذا الأسبوع، صورة لمشتبه بهم يركبون دراجات نارية صغيرة، ومقطعا مصورا يظهر أحدهم وهو ينزل من دراجة حاملا سماعتين من طراز "إيربود ماكس" ويسير داخل حديقة ساحة واشنطن.

على عكس، سماعات" إيربودز" و"إيربودز برو"، الصغيرة والتي توضع في الأذن، توضع "إيربودز ماكس" فوق الأذن ولها عصابة رأس قابلة للتعديل تصل بين الجانبين الأيمن والأيسر.

المصدر: AP