نعجة بـ 6 أرجل في ولاية ساكسونيا-المانيا

في حالة نادرة وُلدت نعجة بستة أرجل في ولاية ساكسونيا الألمانية.

وقال المربي بيرند تينتير أنه أطلق على النعجة الصغيرة اسم “دوللي”، تيمناً بالنعجة المستنسخة دوللي التي كانت أول حيوان من الثدييات يتم استنساخه في عام 1996 ونفقت قبل نحو 20 عاماً بسبب إصابتها بالتهاب رئوي.

وتابع مربي الماشية الألماني أن دوللي الصغيرة كانت تجد في البدء صعوبة في الرضاعة والوقوف من تلقاء نفسها، ولذلك قام بربط إحدى ساقيها بضماد لتسهيل حركتها داخل الأسطبل.

وكان يعتقد أن دوللي ولدت بستة أرجل بسبب ما يسمى بفيروس شمالنبرغ، الذي ينتقل عن طريق الحشرات.

المصدر: العالم