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نحو 300 اعتداء للمستوطنين في حوارة وعصيرة القبلية وبورين أمس

27 شباط / فبراير 2023 08:55

اعتداءات المستوطنين
اعتداءات المستوطنين

نابلس - وكالة الرأي :

نفذ المستوطنين الليلة الماضية، نحو 300 اعتداء على المواطنين وممتلكاتهم في بلدات حوارة وبورين وعصيرة القبلية جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن يوم أمس شهد هجمة شرسة للمستوطنين واعتداءات غير مسبوقة؛ من إحراق للمنازل واستهدافها، والاعتداء على المواطنين، الأمر الذي أدى إلى استشهاد المواطن سامح حمد لله محمود أقطش (٣٧ عاماً)، وإصابة أكثر من 100 آخرين بينهم 4 بجروح.

وأشار إلى أنه جرى استهداف 30 منزلا في حوارة بين حرق وتكسير، وإحراق 15 مركبة.

وذكر أن بلدة بورين شهدت إحراق بركس وحظيرة أغنام وثلاث مركبات، ومحاولة احراق أحد المنازل، فيما شهدت بلدة عصيرة القبيلة إحراق منزل وخزان مياه، ومشطب للمركبات.

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