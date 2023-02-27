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حماس تزف الشهيد أقطش وتدعو للدفاع عن مدينة نابلس

27 شباط / فبراير 2023 09:08

الشهيد سامح أقطش
الشهيد سامح أقطش

نابلس - وكالة الرأي :

زفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد سامح حمد الله محمود أقطش (37 عامًا)، والذي ارتقى متأثرًا بجروح بالغة، أصيب بها جراء اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين أمس على بلدة زعترة جنوب مدينة نابلس.

وقالت حماس في بيان لها وصل " وكالة الرأي " إن الشهيد الأقطش ارتقى شهيداً بعد أن لنصرة أهالي بلدة زعترة والدفاع عنها من اعتداءات المستوطنين.

ووجهت حماس التحية لكل الذين انتفضوا أمس للدفاع عن مدينة نابلس، ودعت أبناء شعبنا إلى مواصلة النفير نصرة للمدينة وأهلها، في مواجهة قطعان المستوطنين المتطرفين المدعومين بقوات الاحتلال وحكومتهم الفاشية.

وشهدت مدينة نابلس ومحيطها أمس أكثر من 300 اعتداء للمستوطنين كان ابرزها استشهاد الأقطش، وذلك في أعقاب عملية اطلاق النار التي أدت إلى مقتل مستوطنين في حوارة.

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