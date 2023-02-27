وكالة الرأي الفلسطينية ديربي العاصمة مدريد ينتهي بالتعادل وبرشلونة المستفيد الأكبر وكالة الرأي الفلسطينية احذر من مزيلات احتقان الأنف.. دراسة: قد تسبب النوبات وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تنظيم فعاليات تضامنية مع أهالي نابلس وحوارة وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية واللحوم بغزة اليوم الاثنين وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": وفاة و7 إصابات بـ 10 حوادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية حماس تزف الشهيد أقطش وتدعو للدفاع عن مدينة نابلس وكالة الرأي الفلسطينية نحو 300 اعتداء للمستوطنين في حوارة وعصيرة القبلية وبورين أمس وكالة الرأي الفلسطينية طبيبة تكشف الخطأ الرئيسي المرتكب عند شرب الشاي وكالة الرأي الفلسطينية هل قلة شرب المياه تسبب جفافا للعين أو ضعف النظر؟
أخبار » الأخبار الفلسطينية

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

27 شباط / فبراير 2023 09:25

المستوطنون في باحات الأقصى
المستوطنون في باحات الأقصى

القدس المحتلة - وكالة الرأي :

اقتحم مستوطنون متطرفون صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات وشرطة الاحتلال.

وقالت مصادر مقدسية إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته، وتلقوا شروحاتٍ عن "الهيكل" المزعوم.

وتفرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات وعرقلة تنقلهم.

ويتعرض الأقصى يومياً عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانياً.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كلية مجتمع الأقصى "تنفذ مبادرة اجتماعية لرسم جداريات فنية بحديقة نماء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟