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"التعاون الإسلامي" تجتمع اليوم لبحث عدوان الاحتلال على شعبنا

27 شباط / فبراير 2023 10:57

منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي

جدة – وكالة الرأي :

تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الإثنين، اجتماعا استثنائيا مفتوح العضوية، بشأن تصاعد وتيرة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة نابلس وعموم أرض دولة فلسطين.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنسيق المواقف والجهود للتحرك مع المجتمع الدولي، من أجل تحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الجرائم الإسرائيلية المتواصلة، والتأكيد على ضرورة توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني.

وكانت دولة فلسطين، طلبت عقد اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي، بهدف الإدانة الجماعية والفردية من الدول لمجازر الاحتلال، إضافة إلى طلب الحماية الدولية لشعبنا.

 

 

 

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