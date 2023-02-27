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إصابات بالاختناق خلال مواجهات جنوب نابلس

27 شباط / فبراير 2023 01:08

مواجهات مع الاحتلال
مواجهات مع الاحتلال

نابلس – وكالة الرأي :

اندلعت مواجهات بين العشرات من الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأصيب عدد من الموطنين بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام تجاه الشبان والمواطنين.

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