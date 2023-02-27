إصابات بالاختناق خلال مواجهات جنوب نابلس

اندلعت مواجهات بين العشرات من الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.
وأصيب عدد من الموطنين بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام تجاه الشبان والمواطنين.
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27 شباط / فبراير 2023 01:08
اندلعت مواجهات بين العشرات من الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.
وأصيب عدد من الموطنين بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام تجاه الشبان والمواطنين.
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