لجنة الرقابة بالتشريعي تبحث قضايا المواطنين مع وكيل وزارة الداخلية

غزة- وكالة الرأي

عقدت لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان والحريات العامة في المجلس التشريعي في غزة، جلسة استماع لوكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ناصر مصلح، لبحث ومناقشة عدد من الملفات والقضايا التي تتعلق بعمل الوزارة.

وحضر الجلسة رئيس لجنة الرقابة النائب هدى نعيم، ومقرر اللجنة النائب عبد الرحمن الجمل، ورئيس لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي بالمجلس النائب مروان أبو راس، فيما رافق وكيل وزارة الداخلية عدد من أركان الوزارة.

واستمعت اللجنة إلى شرح مفصل لطبيعة العمل في وزارة الداخلية في الآونة الأخيرة، وتطورات الحالة الأمنية في قطاع غزة، والجهود المبذولة للحفاظ على حالة الأمن والاستقرار في القطاع.

وشدد النواب على أن المجلس التشريعي حريص دومًا لتشريع وسن القوانين والتي من شأنها الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، وأنه منفتح على كل الاقتراحات التي تحصن الجبهة الداخلية والنسيج المجتمعي.

وبحث النواب مع وكيل وزارة الداخلية والوفد المرافق له عدداً من القضايا المطروحة على جدول الأعمال.

كما ناقشت اللجنة بعض الشكاوى الواردة إليها وكيفية معالجتها مع الوزارة والجهات المختصة فيها.