الاحتلال يقتحم بلدتي سلوان والطور بالقدس المحتلة

الضفة المحتلة-الرأي:

اقتحمت قوات الاحتلال، مساء اليوم الإثنين، بلدتي سلوان والطور جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت حي عين اللوزة في بلدة سلوان، كما اقتحمت بلدة الطور، شرق القدس المحتلة.