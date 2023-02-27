الاحتلال يُسلم شابين من جنين بلاغين لمراجعة مخابراته

سلمت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، شابين من جنين بلاغين لمراجعة مخابراتها في معسكر سالم.
وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال سلمت البلاغين للشابين "مرعي أحمد مرعي"، و"محمد علام سوقية"، بعد احتجازهما على حاجز عسكري.
عاجل |
27 شباط / فبراير 2023 06:50
الضفة المحتلة-الرأي:
سلمت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، شابين من جنين بلاغين لمراجعة مخابراتها في معسكر سالم.
وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال سلمت البلاغين للشابين "مرعي أحمد مرعي"، و"محمد علام سوقية"، بعد احتجازهما على حاجز عسكري.
18:21إصابات بعمليتي إطلاق نار في أريحا وانسحاب المنفذ
18:57النخالة: التدريب في الداخلية استراتيجية ثابتة تواكب التطورات
18:50الاحتلال يُسلم شابين من جنين بلاغين لمراجعة مخابراته
18:53توتر في سجن النقب بعد إبلاغ الأسرى بفرض عقوبات جديدة عليهم
17:10وزارة الأسرى تؤكد أهمية دعم الحركة الأسيرة في معركتها