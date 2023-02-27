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الاحتلال يُسلم شابين من جنين بلاغين لمراجعة مخابراته

27 شباط / فبراير 2023 06:50

ارشيف
ارشيف

الضفة المحتلة-الرأي:

سلمت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، شابين من جنين بلاغين لمراجعة مخابراتها في معسكر سالم.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال سلمت البلاغين للشابين "مرعي أحمد مرعي"، و"محمد علام سوقية"، بعد احتجازهما على حاجز عسكري.

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