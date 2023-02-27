حماس: عملية أريحا ردّ طبيعي على جرائم الاحتلال

غزة-الرأي:

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن عملية أريحا البطولية ردّ طبيعي على جرائم الاحتلال ومستوطنيه، مشددة على أنه عليهم أن ينتظروا المزيد.

وقالت الحركة في تصريح صحفي الإثنين: "إنّ العملية البطولية التي نفّذها أبطال شعبنا في أريحا، رد طبيعي على تصعيد الاحتلال لجرائمه ومجازره في نابلس وجنين والقدس وعموم الضفة الغربية المحتلة".

وتابعت: "على الاحتلال أن ينتظر المزيد من العمليات البطولية في ظلّ تغوّله وإطلاق يد جيشه وميليشيا مستوطنيه المجرمين ضد شعبنا الذي يزداد عنفواناً وتمسكاً بالمقاومة طريقاً لرد العدوان ولكنس الاحتلال عن أرضنا وقدسنا".