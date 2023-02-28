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علامات فى جسمك تدل على وجود مشاكل بالكلى

28 شباط / فبراير 2023 08:12

علامات فى جسمك تدل على وجود مشاكل بالكلى
علامات فى جسمك تدل على وجود مشاكل بالكلى

تعمل الكلى لدينا من أجل الحفاظ على صحتنا وعافيتنا بشكل عام يتمثل الدور الأساسي للكلى في تطهير الدم من السموم وتحويل الفضلات إلى بول، وهى تنظم ضغط الدم لدينا، وتصنع خلايا الدم الحمراء وتتحكم أيضًا في مستويات الحموضة في الجسم، في هذا التقرير نتعرف على بعض إشارات التحذير في الجسم التي يجب ملاحظتها، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

تورم في وجهك وقدميك وانتفاخ حول عينيك
 
تتمثل الوظيفة الرئيسية للكلى في التخلص من السموم والفضلات ومع ذلك ، عندما يتوقف العضو عن العمل بشكل فعال، فإنه يمكن أن يعيق العملية ، مما يؤدي إلى تراكم السموم والشوائب، إلى جانب تراكم الماء الزائد والملح في أنسجة الجسم هذا يمكن أن يؤدي إلى تورم في الوجه والقدمين وانتفاخ حول العينين.

الإرهاق الشديد
 
تنتج الكلى أيضًا خلايا الدم الحمراء، والتي يمكن أن يؤدي نقصها إلى فقر الدم يمكن أن يعطل إمداد الجسم بالأكسجين والمواد المغذية إلى الدماغ والعضلات، مما قد يجعلك تشعر بالتعب الشديد والإرهاق.

تغيرات في التبول
 
يمكن للكلى غير الصحية تغيير أنماط معينة أو إحداث تغييرات في التبول، عادة ، تساعد الكلى على تصفية الدم لإنتاج البول ، والذي يتم من خلاله إطلاق الفضلات من الجسم ومع ذلك ، عندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح ، يمكن أن تسبب اضطرابات في المسالك البولية قد يعاني بعض الأشخاص من كثرة التبول ، بينما قد يلاحظ البعض الآخر وجود دم في بولهم. يمكن أن يشير البول المليء بالرغوة والفقاعات أيضًا إلى مشكلة في الكلى.

ضيق التنفس
 
كليتنا مسؤولة عن موازنة السوائل في أجسامنا يمكن أن تؤدي مشاكل الكلى إلى تراكم السوائل في رئتيك، مما قد يؤدي إلى ضيق التنفس وهذا ما يسمى أيضًا بالحمل الزائد للسوائل أو فرط حجم الدم. يعاني بعض الأشخاص أيضًا من ألم في الصدر، يمكن الخلط بينه وبين الحالات الصحية الأخرى.

جلد جاف وحكة
 
يمكن أن تكون الإصابة بالحكة وجفاف الجلد علامة على مرض الكلى وهو يدل على وجود خلل في المعادن والعناصر الغذائية في الدم قد يكون أيضًا بسبب الارتفاع المفاجئ في مستويات الفوسفور في الدم.

كيف تحسن صحة الكلى
 
من أجل الحفاظ على صحة كليتيك، يوصي المعهد الأمريكى للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى باتخاذ خيارات غذائية صحية ، وزيادة النشاط البدني ، والحفاظ على وزن صحي ، والحصول على قسط كافٍ من النوم وإدارة مرض السكري ، و ارتفاع ضغط الدم وتقليل التوتر.

من هو المعرض لخطر الإصابة بمشاكل الكلى؟
 
وفقًا لأبحاث الكلى في المملكة المتحدة ، فإن الأشخاص المصابين بداء السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة والتاريخ العائلي لتلف الكلى معرضون لمشاكل الكلى.

علاوة على ذلك ، يمكن أن يؤدي التدخين إلى زيادة خطر إصابة الفرد بتلف الكلى.

 

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