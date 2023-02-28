6 بدائل لمنتجات الألبان تناولها للحصول على الكالسيوم

يؤدي الكالسيوم في جسمك مسؤوليات مهمة، تشتهر بقدرتها على دعم عظامك والحفاظ عليها، فهذا المعدن ضروري أيضًا للتحكم في ضغط الدم وتوصيل الأعصاب وتجلط الدم، ومع ذلك ، يفشل عدد من الأشخاص في اتباع هذه الإرشادات، على الرغم من احتواء العديد من الأطعمة النباتية على هذا المعدن، يتجنب العديد من الأشخاص منتجات الألبان والمنتجات الحيوانية، إليك بعض مصادر الكالسيوم النباتية، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

أضف هذه الأطعمة النباتية الغنية بالكالسيوم إلى نظامك الغذائي:

1. بذور الشيا

ملعقتان كبيرتان من بذور الشيا ، تحتوي على حوالي 179 مجم من الكالسيوم من مصدر يمكن الاعتماد عليه،علاوة على ذلك ، فإن البورون ، الموجود في الشيا ، يدعم صحة العظام والعضلات من خلال مساعدة الجسم على التمثيل الغذائي للكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم.

2. البروكلي

يتم إنتاج حوالي 50 ملليجرام من الكالسيوم لكل 100 جرام من البروكلي، يحتوي كوب واحد من الحليب على نفس كمية الكالسيوم الموجودة في كوبين من البروكلي ، لكن البروكلي لديه معدل امتصاص أكبر ، مما يعني أن الجسم يمتص كالسيوم البروكلي بسرعة أكبر من الكالسيوم الموجود في الحليب.

3. منتجات الصويا

الكالسيوم وفير بشكل طبيعي في فول الصويا، تعتبر منتجات الصويا مع القليل من المعالجة أيضًا مصدرًا رائعًا للألياف والفيتامينات والمعادن ، فهي واحدة من الوجبات النباتية القليلة التي تعتبر مصدرًا كاملاً للبروتين.

4. بذور عباد الشمس

حبات بذور عباد الشمس ، مصدر موثوق للكالسيوم ، تحتوي على 109 مجم لكل كوب، علاوة على ذلك ، فإن المغنيسيوم ، الذي يوازن تأثيرات الكالسيوم على الجسم ويتحكم في صحة الأعصاب والعضلات ، موجود بكثرة في هذه البذور، تحتوي حبات بذور عباد الشمس أيضًا على النحاس وفيتامين هـ. تعمل هذه العناصر الغذائية كفريق واحد لدعم نمو العظام الصحية والمرونة والقوة.

5. بذور السمسم

تعتبر بذور السمسم مصدرًا موثوقًا لـ 88 مجم من الكالسيوم لكل ملعقة طعام ، والتي يمكن تضمينها في نظامك الغذائي ، تحتوي بذور السمسم على الزنك والنحاس ، وكلاهما مفيد لصحة العظام.

6. الحمص

لكل 100 جرام من هذه البقوليات ، يوجد حوالي 105 ملليجرام من الكالسيوم، يعد الحمص أحد أفضل المصادر النباتية للبروتين ، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الحديد والنحاس وحمض الفوليك والفوسفور ، مما يجعلها طعامًا رائعًا للنباتيين.