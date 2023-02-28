كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأربعاء (1 مارس).
وأشارت الهيئة إلى ضرورة تواجد المسافرين الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.
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28 شباط / فبراير 2023 08:28
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