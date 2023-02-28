كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً

10:45لجنة إدارة الكوارث تعقد اجتماعها الأول لمواجهة أي كوارث محتملة

12:40سلطة المياه: 97% من المياه الجوفية في القطاع غير صالحة للشرب

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