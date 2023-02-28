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كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً

28 شباط / فبراير 2023 08:28

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - وكالة الرأي:

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأربعاء (1 مارس).

وأشارت الهيئة إلى ضرورة تواجد المسافرين الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

 

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