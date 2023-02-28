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سمكة أم تمساح.. فيديو لـ"كائن غريب" بقاع البحر الأحمر

28 شباط / فبراير 2023 08:29

سمكة أم تمساح.. فيديو لـ"كائن غريب" بقاع البحر الأحمر
سمكة أم تمساح.. فيديو لـ

أثار مقطع فيديو تم تصويره تحت الماء وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيرة المتابعين حول تحديد ما المخلوق الذي يظهر في أعماق البحر.

واستطاع مدرب غوص مصري، يدعى بيتر بشرى، والذي سبر خفايا الحياة البحرية في البحر الأحمر، من تصوير المقطع تحت الماء حيث برزت سمكة تُعرف باسم مسطحة الرأس الشوكية قد تعتقد للوهلة الأولى أنّها عبارة عن تمساح، نظرا للشبه الملحوظ بينها وبين الكائن البرمائي.

ولا يشكل هذا النوع من الأسماك أي خطر على البشر، ويمكن للغواصين الاقتراب منها بسهولة.

وتحمل هذه السمكة صفات مميز قادرة من خلالها على تمويه شكلها، وتتميز السمكة برأس كبير وعينين واسعتين، ما يوفر لها الحصول على مجال رؤية واسع النطاق.

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