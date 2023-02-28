اعتقالات خلال اقتحام قوات الاحتلال عدة مدن بالضفة

الضفة المحتلة - وكالة الرأي :

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، عدة بلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة، حيث قامت باعتقال عدد من المواطنين بينهم أسرى محررين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وأوضحت أن الاحتلال اعتقل الأسيرين الأسيرين المحررين يوسف قيس عمارنة، ومحمد جهاد أبو بكر، والشاب أحمد وليد بدارنة، بعد اقتحام البلدة ومداهمة منازل ذويهم.

كذلك قامت قوات الاحتلال بالاعتداء بالضرب على الشاب هاني دواهدة من محافظة جنين، خلال تواجده في طوباس قبل أن تعتقله.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب قضاء الخليل واعتقلت الشابين عبيدة عاطف، وبراء الطيطي، والفتى محمد سليم، بعد مداهمة منازلهم والعبث في محتوياتها.

كما اعتقلت شرطة الاحتلال الفتى المقدسي محمد نجيب من حي رأس العمود ببلدة سلوان.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه تم اعتقال 8 فلسطينيين فجر اليوم من أنحاء الضفة الغربية المحتلة.