أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في غزة اليوم الثلاثاء

نشرت وزارة الزراعة متوسط أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في أسواق قطاع غزة لليوم الثلاثاء، حيث جاءت كالتالي:
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10:09النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2473) الثلاثاء 28/2/2023
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