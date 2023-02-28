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أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في غزة اليوم الثلاثاء

28 شباط / فبراير 2023 09:16

أسعار المنتجات اليوم الثلاثاء
أسعار المنتجات اليوم الثلاثاء

غزةوكالة الرأي :

نشرت وزارة الزراعة متوسط أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في أسواق قطاع غزة لليوم الثلاثاء، حيث جاءت كالتالي:

أسعار المنتجات اليوم الثلاثاء أسعار المنتجات اليوم الثلاثاء
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