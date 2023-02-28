أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في غزة اليوم الثلاثاء

10:09النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2473) الثلاثاء 28/2/2023

10:18التنمية البشرية في الصحة تعقد مقابلات منح طبية تخصصية

إستطلاع للرأي

جاري التصويت ...

ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟