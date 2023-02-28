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الأرجنتيني سكالوني الفائز بكأس العالم 2022 أفضل مدرب في العالم

28 شباط / فبراير 2023 09:50

الأرجنتيني سكالوني الفائز بكأس العالم 2022 أفضل مدرب في العالم
الأرجنتيني سكالوني الفائز بكأس العالم 2022 أفضل مدرب في العالم

 نال ليونيل سكالوني الفائز بكأس العالم 2022 جائزة أفضل مدرب في العالم بعدما قاد بلاده الأرجنتين للفوز باللقب في قطر وذلك خلال حفل الاتحاد الدولي (الفيفا) لجوائز الأفضل.

وتفوق سكالوني على كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني وبيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي.

وأعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في وقت سابق اليوم تمديد عقد سكالوني حتى 2026.

وجدد سكالوني، الذي قاد الأرجنتين أيضا للفوز بكأس كوبا أمريكا في 2021، عقده بعد اجتماع في باريس اليوم الاثنين مع كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني ليقود منتخب بلاده في كأس العالم 2026 المقررة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

ويتولى سكالوني البالغ عمره 44 عاما تدريب الأرجنتين منذ 2018 وفي عهده عاد المنتخب لمنصات التتويج بعد الفوز ببطولة كوبا أمريكا 2021 إضافة لكأس العالم للمرة الأولى منذ 1986.

وحقق سكالوني 37 انتصارا وهو رقم قياسي وتعادل 15 مرة وتجرع خمس هزائم في 57 مباراة مع الأرجنتين.

وبدأ سكالوني الذي لعب لأندية نيويلز أولد بويز الأرجنتيني ولاتسيو الإيطالي ومايوركا الإسباني، تعاونه مع المنتخب الوطني ضمن الجهاز الفني للمدرب خورخي سامباولي الذي أقيل من منصبه بعد خروج الأرجنتين من دور الستة عشر لكأس العالم 2018 في روسيا.

وقال سكالوني بعد الفوز بالجائزة “أود في البداية أن أشكر الجميع على هذه الجائزة خاصة وأنها بتصويت اللاعبين ولذلك لها قيمة كبيرة جدا.

وأضاف “أريد أن أشكر اللاعبين الذين ساعدونا على أن نحقق المجد بالفوز بكأس العالم. أشكر كل من منحني الفرصة لأكون مدربا لمنتخب الأرجنتين”.

(رويترز)

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