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التنمية البشرية في الصحة تعقد مقابلات منح طبية تخصصية

28 شباط / فبراير 2023 10:18

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غزة- وكالة الرأي 

عقدت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية مقابلات منح دراسية تخصصية في الأردن لعدد من المجالات الطبية في كل من الامراض الصدرية والأمراض الرئوية(الروماتيزم) وأشعة الأورام وجراحة الأطفال، وذلك بالتعاون مع اللجنة الأردنية لدعم القطاع الصحي في غزة.

وعقدت المقابلات بمقر تنمية القوى البشرية بمشاركة لجان مكونة من د. رأفت لبد استشاري امراض الباطنة، د. رامي السلوت استشاري أمراض الباطنة، د. احمد الغزالي استشاري أمراض الباطنة ممثلا عن اللجنة الاردنية، و د. اسماعيل نصار استشاري جراحة الأطفال، و د. محمد مطر استشاري الأشعة التداخلية.

وأفاد ا. عمر ماضي رئيس قسم البعثات أنه تقدم للمقابلات عدد الأطباء الأخصائيين بالتخصصات الطبية المذكورة، مشيراً إلى أن مدة الدراسة تستمر ثلاثة أعوام لكل تخصص.

وكانت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية قد أعلنت في وقت سابق عن توفر هذه المنح وفقا لشروط وزارة الصحة والجهة المانحة.

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