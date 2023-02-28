شركة الكهرباء: العدادات الذكية استوفت كافة مراحل التطوير والاختبار

غزة - وكالة الرأي :

قالت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، إن العدادات الذكية المستخدمة من قبلها استوفت كافة مراحل التطوير والاختبار من كافة الجهات، حيث تعمل على الحد من أزمة الكهرباء، وتقليل نسبة الاستهلاك من قبل المشتركين لـ 30%.

وأصدرت الشركة اليوم توضيحاً، حول ما قالت إنه لغط أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العدادات الذكية ونشر معلومات مغلوطة عنها.

وأكدت الشركة أن هذه العدادات أداة من الأدوات التقنية التي تعمل عليها الشركة للبدء بتقديم خدمات مميزة للمشتركين وكان آخرها خدمة (2) أمبير والتي لم تكن ممكنة بدون العدادات الذكية.

وشددت على أن العدادات الذكية استوفت كافة مراحل التوصيف والتطوير والاختبارات التجريبية، ويتم شرائها عبر موردين معتمدين ومرخصين من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وقالت إن العدادات الذكية يتم فحصها من الجهات المختصة في الشركة وكذلك المؤسسات الحكومية ذات العلاقة للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام وفق متطلبات الشركة.

وأكدت أن تركيب العدادات الذكية هو توجه وطني يأتي ضمن جهود الحد من أزمة التيار الكهربائي وتقليل الفاقد الكهربائي ومنع السرقات التي تعيق تطوير منظومة الكهرباء.

وذكرت الشركة أنها قامت وبتمويل ذاتي وليس خارجي بالتعاقد على شراء (60) ألف عداد ذكي، وتقوم حاليا بتركيب تلك العدادات في محافظات القطاع وفق خطة مدروسة ومجدولة كإحدى مراحل التحول الكامل للشبكة الذكية، ويتم تركيبها بشكل مجاني مراعاة لظروف المواطنين الصعبة.

وقالت إن العداد الذكي يساعد في تمكين المشترك من مراقبة استهلاكه بفعالية، وذلك يأتي ضمن التوجه الحكومي وتوجه الشركة بشأن ترشيد الاستهلاك، وكذلك تساهم في معالجة الفاقد على الشبكة.

وبينت أن نسبة العجز في مصادر الطاقة في أوقات الذروة تصل لـ (60%)، وتتجاوز نسبة الفاقد في الشبكة (30%) نتيجة التعديات على الشبكة والفاقد الفني، علماً بأن الاحصائيات وبناء على دراسة سلوك المشتركين الذين لديهم عدادات ذكية ويتجاوز عددهم (40) ألف مشترك تشير إلى انخفاض الاستهلاك بمقدار (30٪) عن استهلاكه قبل العداد الذكي.

وأكدت أن تركيب العدادات الذكية في قطاع غزة يصب في مصلحة تنظيم قطاع الكهرباء وهو جزء مهم من مشروع التحول نحو شبكة كهرباء ذكية ومتطورة، علماً بأن العدادات الذكية هو تحول عالمي تقوم به معظم الشركات والدول لضبط منظومة الكهرباء في بلدانها وتسهيل التواصل معها ومراقبتها والتحكم فيها.

ودعت الشركة المواطنين والإعلاميين وكافة النشطاء والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم تداول أي معلومات مغلوطة أو غير دقيقة أو أي اشاعة في قضية الكهرباء بشكل عام دون الرجوع للشركة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ومن خلال منافذ وقنوات الشركة المعروفة.

وطمئنت المواطنين بخصوص مأمونية هذه العدادات وسلامة أدائها وكفاءتها والغرض من تركيبها، وشجعت الشركة كافة المواطنين والمؤسسات على تركيبها والاستفادة منها.