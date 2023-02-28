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الزراعة و الصليب الأحمر ينظمان ورشة عمل لمربي النحل شمال غزة

28 شباط / فبراير 2023 11:04

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غزة- وكالة الراي 
نفذت مديرية زراعة شمال قطاع غزة وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ورشة عمل لمربي النحل بعنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على نشاط المناحل"، وذلك  في اطار دعم مربين النحل وتعزيز المعلومات الفنية بذات الصدد.
في غضون ذلك، ناقشت الورشة مجموعة من النحالين الريادين حول مدى نجاح تجربة صناديق النحل الجديدة المعدل عليها.
من جانبهم، اعرب النحالون عن سعادتهم بوجود هذه الصناديق ونجاح تجربتها نظراً لقدرتها على حفظ نشاط النحل في ظل التغيرات المناخية الصعبة المحيطة به.
وتم التطرق خلال الورشة الى كيفية استخدام الاعشاب الطبية العطرية كوسيلة علاجية ووقائية لخلايا النحل كبديل للعلاجات الاخرى.
 

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