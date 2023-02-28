أوقاف الشمال تنفّذ قافلة علمية دعوية في مدرسة شهداء جباليا

غزة- وكالة الراي

نفّذ قسم الدعوة والإرشاد بمديرية أوقاف الشمال قافلة علمية دعوية بمشاركة أكثر من 20 داعية استهدفت مدرسة شهداء جباليا بالمحافظة، وذلك في إطار التوعية بأحكام الطهارة والصلاة.

بدوره ،أكّد مدير المديرية د. مرسي سلمان أن الدعوة إلى الله من أفضل الأعمال التي تذكّر الإنسان بالله، وتحثّه على الطاعات وفعل الخيرات، مشيرًا بأن نشر تعاليم ديننا الإسلامي ومفاهيم دعوتنا يتطلب بذل الجهد والوقت؛ لإعلاء كلمة الله تعالى ، مشيدًا بجهود الدعاة والخطباء المبذولة في نشر السكينة والطمأنينة، من خلال الالتزام بالآداب، والتخلق بأخلاق رسولنا الكريم وصحابته الكرام.

من جهته، أوضح رئيس القسم أ. هاني منصور أن الجولة تهدف إلى تثبيت العمل الميداني للدعاة؛ ليكون عادةً في عمل الخير، منوهًا أن الواجب المجتمعي والميداني للدعاة لا يقل أهميةً عن الواجب المسجدي والمنبري.

