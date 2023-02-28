وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى العيون يشهد عمليات زراعة القرنية و(5407) عملية جراحية وكالة الرأي الفلسطينية "محيسن": تشكيل المجالس البلدية الشبابية نقلة نوعية في العمل الحكومي بغزة وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي يناقش تجويد الخدمات الصحية ويبحث شكاوى المواطنين وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تهدم منزلاً في جبل المكبر شرق القدس وكالة الرأي الفلسطينية "بلدية غزة" توقع مذكرة تفاهم مع الصليب الأحمر لتحسين خدمات مركز الأطراف وكالة الرأي الفلسطينية آليات وجرافات الاحتلال تتوغل شمال قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يُنظم مسابقتي النشيد الفردي والدبكة الشعبية وكالة الرأي الفلسطينية المرور: إصابة في 3 حـوادث سـير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية "تعليم الشمال "يتفقد سير العمل في "عيادة الأسنان" ووحدة تأهيل النطق وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة يختتم مسابقة اللياقة البدنية
أخبار » الأخبار الحكومية

أوقاف الشمال تنفّذ قافلة علمية دعوية في مدرسة شهداء جباليا

28 شباط / فبراير 2023 11:16

331515608_731740661692125_6753973396115604888_n
331515608_731740661692125_6753973396115604888_n

غزة- وكالة الراي 
نفّذ قسم الدعوة والإرشاد بمديرية أوقاف الشمال قافلة علمية دعوية بمشاركة أكثر من 20 داعية استهدفت مدرسة شهداء جباليا بالمحافظة، وذلك في إطار التوعية بأحكام الطهارة والصلاة.
بدوره ،أكّد مدير المديرية د. مرسي سلمان أن الدعوة إلى الله من أفضل الأعمال التي تذكّر الإنسان بالله، وتحثّه على الطاعات وفعل الخيرات، مشيرًا بأن نشر تعاليم ديننا الإسلامي ومفاهيم دعوتنا يتطلب بذل الجهد والوقت؛ لإعلاء كلمة الله تعالى ، مشيدًا بجهود الدعاة والخطباء المبذولة في نشر السكينة والطمأنينة، من خلال الالتزام بالآداب، والتخلق بأخلاق رسولنا الكريم وصحابته الكرام.
من جهته، أوضح رئيس القسم أ. هاني منصور أن الجولة تهدف إلى تثبيت العمل الميداني للدعاة؛ ليكون عادةً في عمل الخير، منوهًا أن الواجب المجتمعي والميداني للدعاة لا يقل أهميةً عن الواجب المسجدي والمنبري.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كلية مجتمع الأقصى "تنفذ مبادرة اجتماعية لرسم جداريات فنية بحديقة نماء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟