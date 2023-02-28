التفتيش وحماية العمل تواصل زياراتها على المدينة الصناعية

غزة- وكالة الرأي

واصلت الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل زياراتها التفتيشية ضمن حملة المدينة الصناعية، لعدد من المصانع الكبرى بمدينة غزة.

وتوجهت الإدارة بالزيارات لمصنع كيبال ومصنع هانوفر للألبان وشركة الوطنية موبايل " أوريدو" وشركة بديكو، شركة حبوش، شركة رسبي، شركة الريان ومطبعة البرقوني).

وتهدف الحملة للتأكد من استيفاء جميع الشركات لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، واستكمال إجراءات ترخيص تلك المنشآت في هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية.

